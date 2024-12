Guinée Equatoriale : Extrait de sa cellule pour être soigné, le calvaire de Baltasar Engonga en prison

Devenu célèbre à cause de la fuite de plusieurs de ses sextapes le mettant en scène avec notamment des femmes de dignitaires du régime en Guinée Equatoriale, Baltasar Ebang Engonga en vit les conséquences en prison.

Selon des informations de Jeune Afrique, Teodoro Nguema Obiang Mangue, vice-président et successeur du chef de l'Etat, a fait en sorte que les conditions de détention de Baltasar soient les plus dures possibles. Ainsi, Baltasar aurait reçu, à plusieurs reprises, la visite d'hommes de main de pontes du régime équato-guinéen, dont le superviseur de la sécurité présidentielle, Jesus Edu Moto, dont la femme fait partie des "victimes" de Baltasar.

Ces hommes ont fait subir des sévices corporels à Baltasar. Ce dernier a même dû être extrait provisoirement de la prison de Black Beach pour être soigné, avant d'être réintégré.