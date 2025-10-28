Guerre des mots entre l'ex-couple: No Face se lâche et annonce des preuves, Mia Guissé réplique puis supprime son message

C'est une affaire qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux lors des dernières heures. No Face et Mia Guissé, jadis mariés et collaborateurs avec le groupe Maabo, se sont confrontés sur les réseaux sociaux.



Sur Facebook, No Face s'est lâché en publiant un message visant le frère de la chanteuse. "Papa Djibril Guissé est-ce que tu vas bien ? Je te donne rendez-vous demain. Je te ferai mentir avec des preuves. Je suis vraiment désolé MIA Aissata Guissé mais il faut que je règle ce cas", a écrit No Face. Le chanteur a lancé cette publication à la suite de révélations faites par le frère de Mia Guissé lors d'un live sur les réseaux sociaux.



Sans tarder, Mia Guissé a répliqué pour défendre son frère. "Le 08 mars 2022, à 1h11 minutes...J’attends …. Je n'attends que toi pour démarrer. C'est moi qui te ferai mentir avec des preuves. Je demande pardon à tout le monde", a écrit Mia Guissé. La chanteuse supprimera ensuite son message, mais celui-ci aura déjà fait le tour du réseau social.

