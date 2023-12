Guerre à Gaza: le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 15.523 morts

Le ministère de la Santé du Hamas palestinien a annoncé dimanche que les bombardements israéliens dans la bande de Gaza ont fait 15.523 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre. A 70%, les Palestiniens tués à Gaza dans la guerre entre Israël et le mouvement islamiste sont des femmes et des enfants, a précisé le porte-parole du ministère de la Santé du Hamas Ashraf al-Qidreh, qui a également fait état de 41.316 blessés. Une trêve entrée en vigueur le 24 novembre a permis d'échanger des dizaines d'otages --en grande majorité israéliens-- sur les 240 enlevés et emmenés à Gaza le 7 octobre lors de l'attaque de commandos du Hamas, en échange de centaines de détenus palestiniens dans les prisons israéliennes. Mais le Hamas et Israël ne sont pas parvenus à s'entendre sur une extension du cessez-le-feu qui a expiré vendredi matin. Aussitôt, le pilonnage de la bande de Gaza par l'armée israélienne et les tirs de roquettes du Hamas vers Israël ont repris. "Durant les heures passées, seuls 316 morts et 664 blessés ont pu être sortis des décombres et amenés dans des hôpitaux, mais beaucoup d'autres sont encore sous les décombres", a souligné le docteur Qidreh.