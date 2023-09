Guédiawaye : Un enfant de 9 ans étranglé à mort

C'est l'émoi et la consternation au quartier deux voies de Notaire dans le département de Guédiawaye. Dans sa livraison de ce samedi 23 septembre, L'Observateur rapporte la mort tragique d'un enfant de 9 ans. La victime a été étranglée à mort par son camarade de jeu, précise le journal. Celui-ci avance que les enfants jouaient dans la rue lorsqu'une bagarre a éclaté. Le plus âgé des deux s'est saisi d'un bâton pour asséner un violent coup à son protagoniste. Ce dernier, assommé, s'écroule. Le garçon de 10 ans s'assoit sur lui et lui serre la gorge. La victime est morte asphyxiée malgré l'intervention des témoins. Le commissariat de police de Guédiawaye a ouvert une enquête.