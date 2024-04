Guédiawaye : Des chauffeurs de taxi clandos observent une grève illimitée

Ce mardi, ces chauffeurs de taxi clandestins communément appelés ( Clandos) ont déclenché une grève illimitée pour protester contre les mesures répressives et la corruption policière qui entravent leur activité. Ils ont pris la décision suite à l'arrestation de plusieurs de leurs camarades le lundi 22. Réunis devant le commissariat de Wakhinane-Nimzatt, rapporte Seneweb, ces chauffeurs ont exprimé leur mécontentement face aux pressions constantes des forces de l'ordre et aux abus perpétrés à leur encontre. Les chauffeurs de taxi clandestins affirment que cette grève constitue leur dernier recours pour attirer l'attention sur les difficultés croissantes qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier. Ils dénoncent les obstacles rencontrés sur la voie de la régularisation de leur activité et appellent à des réformes pour mettre fin à cette situation insoutenable.