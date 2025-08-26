Guédiawaye : Des acteurs culturels en sit-in mardi pour dénoncer

Ces acteurs culturels dénoncent « l’inaction de la mairie de ville ». lls alerteront l’opinion publique et dénonceront « le manquement de la mairie de Guédiawaye à ses obligations en matière de politique culturelle ». Selon le coordonnateur du collectif des acteurs culturels, Papa Meissa Guèye, « malgré les dispositions légales et un potentiel artistique immense, la culture est ignorée, les subventions sont inexistantes et les infrastructures sont laissées à l’abandon ».



Déterminés à faire valoir leurs droits, ces acteurs comptent présenter leur « diagnostic de la situation pour arriver à une politique culturelle digne de ce nom ».

