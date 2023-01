Grève des transporteurs : « Le Gouvernement doit mettre un terme à toute négociation… », (Moustapha Diakhaté)

L’ancien ministre-conseiller, Moustapha Diakhaté, estime que les grévistes qui ont barré l’autoroute et saccagé des véhicules non grévistes doivent être recherchés et arrêtés dans les plus brefs délais. Pour lui, ils ont entravé la liberté constitutionnelle du travail et de non participation à la grève. « Pour ce qui le concerne, le gouvernement doit mettre un terme à toute négociation sans la levée du mot d’ordre de grève », demande Moustapha Diakhaté. Pour M. Diakhaté, le gouvernement doit confier la gestion de toutes les gares routières aux autorités administratives régionales et départementales sur l’ensemble du territoire national. « Les organisations syndicales et patronales impliquées dans la grève illégale doivent être dissoutes. Le Président de la République et son gouvernement doivent mettre un terme à la pagaille syndicale dans le secteur du transport », suggère-t-il.