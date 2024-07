Gestion de la TNT au Sénégal : la TDS-SA devient l’unique opérateur

Un tournant décisif dans la gestion de la télévision numérique terrestre (TNT) a été annoncé par la Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA). À partir de ce mercredi 31 juillet, TDS-SA sera l'unique gestionnaire de l'intégralité de l'infrastructure TNT, succédant à EXCAF TELECOM, qui en avait la charge depuis 2014. "A cet effet, par cette présente, l'opérateur de diffusion national informe les usagers et partenaires qu'à compter du 31 juillet 2024, TDS-SA sera le seul gestionnaire de l'intégralité de l'infrastructure TNT", lit-on sur le document. D'après ce dernier cette décision marque la volonté souveraine des autorités étatiques, de mettre fin à une décennie de gestion privée. La reprise par TDS-SA vise à centraliser et renforcer le contrôle sur les aspects techniques et commerciaux des deux multiplex, auparavant gérés par EXCAF TELECOM. Les raisons précises derrière cette décision n'ont pas été détaillées dans le communiqué, mais il s'agit sans doute d'une stratégie visant à optimiser l'efficacité et la transparence de la gestion de la TNT au Sénégal. Le communiqué de presse de TDS-SA stipule clairement que l'opérateur de diffusion national sera désormais le seul responsable de la gestion de la TNT. En conséquence, "TDS-SA se dégage de toute responsabilité concernant l'abonnement, le renouvellement et l'achat des décodeurs TNT jusqu'à nouvel ordre." L'opérateur de diffusion national devrait prochainement fournir des informations détaillées sur les nouvelles procédures à suivre pour l'abonnement et l'acquisition des décodeurs.