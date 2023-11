Gaza: le Hamas annonce la mort de 27 patients et 7 bébés à l'hôpital al-Chifa

Le vice-ministre de la Santé du gouvernement Hamas a annoncé lundi la mort de "sept bébés prématurés" et de "27 patients en soins intensifs" depuis samedi en raison du manque d'électricité à l'hôpital al-Chifa, le plus grand de Gaza, pilonnée et assiégée par Israël. Ce bilan a été communiqué à l'AFP par Youssef Abou Rich, alors que les combats entre l'armée israélienne et le Hamas palestinien se concentrent dans le nord de la bande de Gaza, où les hôpitaux sont désormais "hors service", selon la même source.