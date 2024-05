Gambie : Accident du convoi présidentiel

En Gambie, le convoi du président Adama Barrow, en tournée dans le pays, a été victime d’un accident de la route au niveau du pont de Pakalinding, dans la division du Lower River. C’est le site "The Point" qui rapporte l’information. Le bilan fait état d’un policier mort et de neuf soldats blessés. Ces militaires ont été transportés à l’Edward Francis Small Teaching Hospital de Banjul et au Soma District Hospital. Le corps de l’infortuné transféré à Farafenni Le policier décédé est le caporal Mikai Jallow. Son corps a été transféré à l’hôpital général de Farafenni, une ville située près de la frontière avec le Sénégal. Sa famille a été contactée pour les préparatifs de son enterrement. L’accident n’a pas laissé de marbre le président Adama Barrow. Il aurait rendu visite aux victimes à l’hôpital et donné des instructions pour que « tous les soins nécessaires leur soient prodigués afin qu’ils se rétablissent plus rapidement ». Dans un communiqué, le gouvernement gambien a présenté ses plus sincères condoléances à la famille du défunt. Il a aussi souhaité un « rétablissement rapide aux personnes blessées ».