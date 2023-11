Gala Union des confédérations sportives africaines : Sadio Mané remporte le Prix du Meilleur Sportif Africain

L’Union des Confédérations sportives africaines (Ucsa) a remis samedi dernier ses Prix au titre de l’année 2023. Ainsi le sénégalais Sadio Mané a remporté le Prix du meilleur sportif africain.C’était à l’occasion du gala organisé par cette structure et qui récompense les sportifs africains qui se sont illustrés dans leurs domaines respectifs. Sadio Mané élu meilleur sportif africain de l’année ; cela coule de source aux yeux de l’Union des Confédérations Sportives Africaines (Ucsa) qui tenait son gala samedi dernier au Caire. La star sénégalaise, actuelle pensionnaire du club saoudien d’Al Nassr, a été honorée par l’Ucsa en marge du gala organisé à l’occasion de la deuxième édition de sa Conférence internationale sur la lutte contre la corruption dans le sport en Afrique. Plusieurs thèmes étaient au programme de cette rencontre entre sportifs avec au programme, notamment sur « Les médias et la corruption dans le sport », « La prévention de la corruption », « Les technologie de l’Intelligence artificielle et ses applications dans le sport » et « La gouvernance des instances sportives ». Une distinction de plus pour le « Niantio » de Bambali qui a remporté les deux dernières éditions du Ballon d’Or africain. Un Prix de plus dans son armoire à trophée en attendant d’autres certainement. Et au cours de ce gala, d’autres Prix ont été décernés notamment celui de la Meilleure figure sportive féminine en Afrique qui a été attribué à la sénégalaise Fatma Samoura, ancienne Secrétaire générale de la FIFA. La sélection marocaine de football a été récompensée pour son exploit historique au Mondial Qatar-2022 où elle était devenue la première équipe nationale d’Afrique à atteindre le dernier carré d’une Coupe du monde ; le Maroc remporte ainsi le Prix de la meilleure nation de l’année. Sam Ram Sami (Afrique du Sud) président de la Confédération africaine de natation, a été distingué en tant que Meilleur gestionnaire administratif sportif africain. Le Gala de l’Ucsa a également été l’occasion pour récompenser d’autres acteurs et entités du sport africain. Dans ce lot, le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhy, pour service rendu au sport africain. En outre Georges Weah, célèbre footballeur libérien devenu président, a été salué en tant que Star des stars internationales du football africain. Le Prix du Meilleur club africain revient à Al-Ahly (Egypte) et celui de la Meilleure Confédération africaine à la Caf et de la Meilleure sportive africaine à la tenniswomen Tunisienne Ons Jaber.