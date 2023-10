Fuite du dossier médical – Abass Fall : « Sonko est en danger, il faut le libérer… »

Abass Fall demande à l’Etat du Sénégal de faire preuve d’humanisme et de le libérer Ousmane Sonko. Selon le député membre de l’ex parti Pastef, il faut que la paix règne au Sénégal. Sa sortie fait suite au document qui circule depuis hier, jeudi, révélant l’état de santé de l’Opposant. « Depuis hier, il y a un document qui circule et qui fait état de son (Ndlr : Ousmane Sonko) état de santé préoccupant. Alors, nous l’avons tous vu de la même manière et cela montre, effectivement, que le président Ousmane Sonko est en danger et il faut le libérer. C’est pourquoi nous exigeons sa libération« , a déclaré le parlementaire sur Rfm. Il demande à l’Etat, pour une fois, « pour ce qui lui reste d’humain« , de faire preuve d’humanisme et de libérer le leader du parti Pastef dissous. « Pour nous, il n’est pas question que cette situation continue. Nous voulons la paix dans ce pays. Mais il ne faudrait pas que par ces comportements de ce genre qui frisent la haine, il faut le dire, qu’il arrive malheur au président Ousmane Sonko. Personne ne l’acceptera« , a-t-il notamment averti. Abass Fall estime que la paix vaut tout dans ce pays. Mais le député insiste et lance, encore une fois, un appel à l’Etat pour la libération de Ousmane Sonko. » Il faut le laisser vaquer à ses occupations« , a-t-il conclu.