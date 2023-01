Fronde des transporteurs : 15 grévistes arrêtés ce lundi

La police nationale est intraitable avec les chauffeurs qui tentent d'entraver la liberté de travail de leurs collègues non grévistes. C'est ainsi que quinze fauteurs de troubles ont été arrêtés par les limiers, ce lundi, selon une source autorisée de Seneweb. En effet, les éléments du commissariat de Jaxaay ont mis hors d'état de nuire 7 individus. Et leurs collègues du commissariat spécial de Touba ont mis aux arrêts 2 autres pour les mêmes faits. D'après la même source, les policiers du commissariat central de Mbour ont interpellé, eux aussi, 6 fauteurs de troubles. Tout ce beau monde tentait d'empêcher les chauffeurs non grévistes de circuler.