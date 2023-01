Frapp : « Dans un Sénégal où on vend les permis de conduire, les accidents sont toujours tragiques »

Le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP a exprimé ses condoléances aux familles qui ont perdu leurs proches dans le violent accident de Kaffrine et prie pour le repos de l’âme des disparus. Dans un communiqué, le SEN invite tous les Sénégalais à l’introspection à commencer par le président Macky Sall et son gouvernement. « Le président Macky Sall et son gouvernement savent qu’au Sénégal, les permis de conduire sont achetés, les visites techniques sont achetées, certains policiers et gendarmes de la circulation sont achetés…et ils laissent faire. Alors il ne faut pas s’étonner de ces nombreux et dramatiques accidents », déclare le Frapp. Selon Guy Marius Sagna et Cie, « ces accidents quotidiens et tragiques sont le résultat de l’échec du président Macky Sall dans la lutte contre les corruptions que lui même encourage lui le premier corrupteur du Sénégal ». Le FRAPP appelle aussi à l’introspection individuelle de tous les citoyens. « Du citoyen propriétaire de véhicule, du citoyen chauffeur, du citoyen usager des transports en commun, du citoyen policier et gendarme…qui acceptent d’être corrompus, qui corrompent, qui conduisent des épaves ou tombeaux roulants, qui font dans l’excès de vitesse… »