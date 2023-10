Françoise Hélène Gaye candidate à l’élection présidentielle de 2024

Françoise Hélène Gaye, militante engagée depuis de nombreuses années, a annoncé sa candidature à l’élection présidentielle de 2024 au Sénégal. Dans une déclaration solennelle adressée à ses compatriotes, elle explique ses motivations et les idéaux qu’elle souhaite défendre. Depuis douze ans, Françoise Hélène Gaye s’est investie corps et âme dans la défense des intérêts matériaux et moraux du peuple sénégalais. Elle a principalement travaillé en faveur des enfants, des femmes et des jeunes issus de milieux défavorisés. Elle a ainsi su se faire connaître pour son engagement désintéressé envers les plus vulnérables de la société. C’est avec cette même conviction profonde que Françoise Hélène Gaye se présente aujourd’hui à l’élection présidentielle. Elle souhaite faire triompher les idéaux de justice, d’équité et de mérite, ainsi que promouvoir un Sénégal pour tous et par tous. Elle entend ainsi travailler pour le bien commun de tous les Sénégalais, en portant une attention particulière aux personnes âgées, aux hommes, aux femmes et surtout aux jeunes. Françoise Hélène Gaye souhaite également insuffler une dynamique de paix et de solidarité au sein de la société sénégalaise. Selon elle, seul le vivre ensemble permettra de construire un avenir prometteur pour le Sénégal. Elle lance donc un appel aux différentes composantes de la société sénégalaise pour qu’ils se mobilisent autour de sa candidature. Elle invite ainsi les jeunes, les femmes, les personnes du troisième âge ainsi que les hommes à la rejoindre dans cette aventure. Françoise Hélène Gaye s’impose comme une candidate au service des plus faibles de la société qui veut faire triompher une vision de la société qui promeut la justice, l’équité et le mérite. Elle souhaite construire un Sénégal pour tous et par tous, où le vivre ensemble et la solidarité seraient les valeurs suprêmes. Sa candidature sera donc un indicateur intéressant de l’état de la conscience politique et de l’évolution de la société sénégalaise.