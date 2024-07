France : la chaîne de télévision C8 (groupe Canal+) privée de fréquence

Déflagration dans l'audiovisuel français : la candidature de C8, la chaîne la plus sanctionnée du pays, n'a pas été retenue pour la réattribution des fréquences TNT en 2025 et pourrait disparaître sous sa forme actuelle. Le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, a dévoilé mercredi les candidats retenus pour l'attribution de 15 fréquences TNT en 2025, après des auditions courant juillet. Il a fondé sa décision notamment sur "l'intérêt de chaque projet pour le public au regard de l’impératif prioritaire de pluralisme", écrit-il dans un communiqué. Les décisions concernant C8 et CNews, propriétés du groupe Canal+, dans le giron du milliardaire Vincent Bolloré, étaient les plus attendues, de nombreuses voix accusant ces chaînes de promouvoir des opinions d'extrême droite. A l'inverse, leurs soutiens, également nombreux, invoquent la liberté d'expression pour justifier leur existence. CNews, fondée en 2017, et qui s'est classée numéro un (en part d'audience) des chaînes d'info en mai puis en juin, a, elle, été sélectionnée pour un pour un renouvellement de sa fréquence. Des chaînes déjà existantes étaient en concurrence avec de nouveaux prétendants issus de la presse, comme RéelsTV (du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky), OF TV (du groupe régional Ouest-France), qui ont été retenus, ou L'Express TV et Le Média TV, de la webtélé de la gauche radicale, qui ont été écartés. Au total, 24 projets étaient en lice. En ne retenant pas C8 qui cumule 7,6 millions d'euros d'amende en raison des dérapages de son animateur vedette Cyril Hanouna, "l’Arcom tire les premières conséquences logiques des dérives des antennes contrôlées par Vincent Bolloré", a réagi le nouveau directeur général de l'ONG de défense de la presse RSF, Thibaut Bruttin. Le régulateur "a pris la mesure de ses responsabilités", a-t-il ajouté. Le retrait de sa fréquence ne signera pas forcément l'arrêt total de C8, compte tenu des possibilités de diffusion offertes par Internet, les box ou les télés connectées. Mais la TNT, lancée en 2005, structure encore largement le paysage audiovisuel français et reste l'unique mode de réception de la télévision pour près de 20% des foyers équipés d'un poste. Interrogé par l'AFP, le groupe Canal+ a indiqué qu'il ne faisait "aucun commentaire à date". La nouvelle s'affichait sur les bandeaux déroulants de la chaîne d'information en continu CNews. Après avoir rendu son verdict mercredi, l'Arcom va entamer des négociations pour définir un cahier des charges avec les chaînes d'ici à la fin de l'année, et les autoriser à émettre courant 2025 pour une durée de dix ans maximum.