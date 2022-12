France: dix morts dont cinq enfants dans un violent incendie

L’incendie d’un immeuble près de Lyon dans le centre-est de la France a fait dix morts, parmi lesquels cinq enfants, et quatorze blessés dont quatre dans un état grave, dans la nuit de jeudi à vendredi. Le feu, dont « l’origine est inconnue », est « désormais éteint », précise la préfecture dans un communiqué. L’incendie s’est déclaré peu après 3h00 (2h00 TU) dans un immeuble de 7 étages de la commune de Vaulx-en-Velin. Les flammes sont parties du rez-de-chaussée pour se propager vers les étages. Le sinistre mobilise près de 170 pompiers et deux d’entre-eux ont été légèrement blessés lors de l’intervention, selon la préfecture. Une enquête devra déterminer les causes de cet incendie, a déclaré le ministre de l’Intérieur Gerald Darmanin, juste avant de quitter Paris pour se rendre sur place : « Malheureusement, 10 personnes seraient mortes dont 5 enfants âgés entre 3 et 15 ans, et 4 personnes seraient grièvement blessées dans un incendie dont on ne connait pas encore les causes. Donc, je ne voudrais pas évidemment m’appesantir sur ce point, mais très rapidement, l’enquête, j’en suis sûr, pourra l’évoquer. Quelque 180 sapeurs-pompiers sont arrivés dès cette nuit et ont essayé de secourir un maximum de personnes dans des conditions très difficiles. C’est évidemment un choc vu le bilan extrêmement grave. Je me suis entretenu avec le président de la République tout au long de cette nuit. Et avec le ministre du Logement, je me rendrai sur place dans quelques minutes ». Un important périmètre de sécurité a été déployé et ce vendredi matin, les secours s’affairent sur place dans un ballet d’ambulances, de camions et de gyrophares. Des constatations sont en cours pour déterminer les causes du feu, selon un porte-parole de la préfecture sur place. L’incendie est survenu dans le quartier du Mas du Taureau, en plein renouvellement urbain après avoir été longtemps le symbole des quartiers sous tension dans la banlieue lyonnaise. La métropole a lancé au début des années 2000 un programme de 100 millions d’euros pour repenser ce qui devait devenir un éco-quartier, développer les commerces de proximité, développer les transports en commun. En juillet dernier, cinq personnes, dont un enfant, toutes originaires des Comores, sont décédés dans l’incendie d’un immeuble du centre de Bressuire (ouest). En février, huit personnes – dont un bébé et un enfant de deux ans de la même famille – ont péri dans l’incendie de trois immeubles dans la nuit à Saint-Laurent-de-la-Salanque (sud). (Avec RFI et AFP)