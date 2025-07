Franc CFA et Éco : six ans après, où en est la réforme monétaire de l’UEMOA ?

En 2019, la réforme annoncée du franc CFA dans l’espace UEMOA promettait une rupture symbolique et économique majeure. L’objectif était de remplacer le franc CFA par une nouvelle monnaie, l’« éco », en mettant fin au compte d’opérations centralisé et à la garantie française, perçus comme des vestiges coloniaux. Six ans plus tard, ce changement ambitieux peine à se concrétiser. La monnaie régionale reste arrimée à l’euro, sous la garantie de la France, suscitant des interrogations sur l’engagement réel des États membres à mener à bien cette réforme.

Le projet initial visait à renforcer la souveraineté monétaire des huit pays de l’UEMOA tout en préservant la stabilité financière essentielle à la zone. Le franc CFA, utilisé depuis plus de 70 ans, est lié à l’euro par une parité fixe, avec une gestion partiellement contrôlée par le Trésor français. L’éco devait marquer une transition vers plus d’autonomie, notamment par la suppression du compte d’opérations, qui oblige les pays à déposer une partie de leurs réserves de change en France. Cependant, des obstacles majeurs ont ralenti ce processus : divergences politiques entre États, craintes pour la stabilité économique et complexité d’une coordination régionale efficace.

Aujourd’hui, le statu quo domine. Bien que la BCEAO ait adopté un nouveau logo et des discours plus affirmés sur l’avenir de l’éco, la réalité monétaire reste inchangée. Certains dirigeants acceptent tacitement cette situation, privilégiant la stabilité face aux incertitudes économiques mondiales. D’autres plaident pour une réforme plus radicale, notamment dans le cadre de la CEDEAO, qui envisage un éco à l’échelle de 15 pays. Ce projet élargi complique davantage le calendrier, d’autant que des tensions politiques et économiques persistent.