Fou malade se projette dans l’arène politique

Fou Malade n’exclut pas de plonger dans l’arène politique. Dans un entretien accordé à L’Observateur de ce samedi 9 septembre, Malal Talla alias Fou malade, l’une des figures emblématiques du mouvement hip hop sénégalais, envisage de faire le saut dans l’arène politique. “Tout peut arriver. Si des technocrates, des juristes qui ont des trajectoires qui peuvent leur permettre d’aspirer à créer des partis politiques, pourquoi pas nous.” Il ajoute : “Le hip hop a toujours été dans la construction. Il a toujours compté sur lui-même. Il a été là où l’État est absent. Beaucoup de gens parmi nous ont des maitrises’’. Avant de poursuivre : ‘’En 2021, à travers Africulturban et Guédiawaye Hip Hop, nous avons mis en place un Centre de formation professionnelle et technique aux métiers des Arts et de la Culture. Les jeunes qui y sont formés, ont des diplômes d’État dans plusieurs domaines.” “Il n’y pas plus crédible que nous. Nous devons aller au-delà de la création artistique et nous intéresser aux questions de développement”, défend le rappeur.