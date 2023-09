Fou Malade : «Ma première rencontre avec Macky Sall…»

Fou Malade assume. Totalement. Il a obtenu plusieurs audiences avec Macky Sall. «Ce n’est pas un secret, j’ai rencontré N fois le président de la République», revendique le rappeur dans un entretien avec L’Observateur. La première fois, révèle Fou Malade, c’était avec Youssou Ndour et différents autres acteurs culturels. Malal Talla, à l’état civil, rapporte que ce jour-là il a rappelé au chef de l’État sa promesse, faite en 2017, de mettre en place un fonds de développement des cultures. «Le fonds est devenu effectif, jubile le rappeur. Je ne suis pas le seul qui en bénéficie, mais tout le monde.» Ce n’est pas tout. «Je lui ai parlé aussi de la mise en œuvre de la SODAV et il l’a actée. On n’est pas corrompus», plaide Fou Malade.