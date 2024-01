Football : le vainqueur de la CAN va percevoir un peu plus de 4 milliards de francs CFA

Le vainqueur de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football prévue à partir du 13 janvier prochain en Côte d’Ivoire recevra une dotation de 7 millions de dollars US, environ 4 milliards 196 millions 500 mille francs CFA, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF). Selon un communiqué de la CAF, le Sénégal, vainqueur de la 33e CAN en 2022, avait perçu 2 milliards 997 millions 500 mille francs CFA. La dotation de la Coupe d’Afrique des nations a donc été augmentée de 40 %. Le vice-champion percevra 2 milliards 398 millions. Chaque demi-finaliste repartira avec 1 milliard 498 millions 750 mille francs CFA. Les équipes éliminées en quarts de finale auront 779.350.000, selon le communiqué de la CAF. Son président, Patrice Motsepe, estime que de la Confédération africaine de football ‘’a fait des progrès significatifs au cours des deux dernières années en augmentant la dotation de la CAN et de toutes ses autres compétitions majeures’’.