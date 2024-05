Foot: l'Allemand Hansi Flick nommé nouvel entraîneur du FC Barcelone

L'ex-sélectionneur allemand Hansi Flick a été nommé mercredi entraîneur du FC Barcelone pour les deux prochaines années en remplacement de Xavi Hernandez, limogé au terme d'une saison décevante sans trophée remporté. "Le FC Barcelone et Hansi Flick ont trouvé un accord pour que l'Allemand soit l'entraîneur de l'équipe première masculine jusqu'au 30 juin 2026", a écrit le club catalan dans un communiqué, après avoir annoncé en premier lieu la résiliation du contrat de Xavi. Homme de l'historique sextuplé de 2020 avec le Bayern Munich, Flick était sans club depuis la fin brutale de son aventure à la tête de la Mannschaft en septembre 2023. Il était annoncé depuis plusieurs mois comme le successeur potentiel de Xavi Hernandez, qui a fini par être licencié vendredi dernier quelques semaines après avoir été conforté à son poste pour la dernière année de son contrat, alors qu'il avait en premier lieu annoncé sa démission au terme de la saison fin janvier. Selon la presse catalane, l'entraîneur de 59 ans, courtisé notamment par Chelsea, pour l'instant sans coach après l'annonce du départ de Mauricio Pochettino, a donné sa priorité au Barça pour y relancer sa carrière. Ancien adjoint fidèle et discret de Joachim Löw, il avait échoué dans sa mission de succéder à l'emblématique sélectionneur allemand et n'a pas su relever une sélection en perdition depuis 2018. C'est également en tant qu'adjoint de Niko Kovac que l'ancien milieu de terrain avait fait son retour au Bayern Munich, club où il avait remporté 4 Bundesliga, qu'il a emmené vers un impensable sextuplé en 2020 (Championnat, Coupe d'Allemagne, Ligue des champions, Supercoupe d'Allemagne, Supercoupe d'Europe, Coupe du monde des clubs).