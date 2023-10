Foot: accord Europe-Afrique-Amérique du Sud pour-organiser le Mondial-2030

Les confédérations européenne, africaine et sud-américaine de football se sont accordées autour d'une candidature unique pour le Mondial-2030, présentée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal avec trois matches en Amérique du Sud, a annoncé la Fifa mercredi. Une fois validés les critères techniques, l'instance du football attribuera officiellement fin 2024 l'organisation de son épreuve phare, compétition la plus populaire au monde, marquant de cette formule inédite le centenaire de la première édition organisée en Uruguay en 1930.