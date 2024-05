Foot : Pierre-Emerick Aubameyang remporte le Prix Marc-Vivien Foé 2024

Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a été couronné meilleur joueur africain de la Ligue 1 pour la saison 2023-2024. Il succède ainsi à Chancel Mbemba. À l’âge de 34 ans, Pierre-Emerick Aubameyang a une fois de plus marqué l’histoire du football africain en remportant pour la deuxième fois le prestigieux Prix Marc-Vivien Foé. Avec 252 points, il a nettement surpassé ses concurrents, dont Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain et Nabil Bentaleb du LOSC. La saison 2023-2024 de la Ligue 1 a été marqué par l’exceptionnel talent de plus d’une centaine de joueurs africains. Cependant, c’est Aubameyang qui a brillé de mille feux, s’imposant comme un pilier incontesté de l’OM. Son parcours footballistique, jalonné de succès et de trophées dans différents championnats européens, atteste de sa remarquable constance et de son dévouement au sport.