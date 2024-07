Fonds politiques : « Président Diomaye a-t-il consulté son MFB avant son entretien avec la presse ? », (MIK)

Dans son tweet (X), lundi, Mamoudou Ibra Kane se demande si le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a consulté son ministre des Finances et du budget avant son entretien avec la presse. Cela fait suite à la déclaration du Chef de l’Etat selon laquelle il n’a pas trouvé de fonds politiques sur place. « Les langues se délient suite à mon interpellation publique après les propos du président BDF faisant état de l’épuisement desdits fonds par son prédécesseur. Au nom de l’ancien président Macky Sall, son parti dément avec des explications tirées de la Lfi 2024« , a-t-il d’emblée expliqué. Et d’énumérer les détails donnés par Abdou Mbow et Cie. : » Fonds de solidarité africaine : 2.156.296.000 . Fonds spéciaux de la Présidence de la République : 3,5 milliards, Fonds d’intervention sociale de la Présidence de la République : 2,3 milliards , Soit au total, 7.956.296.000 fcfa« . Le leader du mouvement « Demain c’est maintenant » indique que le rapport d’exécution publié par l’argentier de l’Etat mentionne que 24,3% du budget a été exécuté au 1er trimestre. « Si on fait le calcul, les 3/4 du budget, fonds politiques compris, seraient encore mobilisables. Président Diomaye a-t-il consulté son MFB avant son entretien avec la presse ? Erreur d’appréciation ?« , s’interroge-t-il.