Financement partis et élections : « Une enquête exhaustive sur la transparence », A Tine

Le financement des partis refait surface. Même si les Président Diouf, Wade et Sall avaient fini de faire le tour de la question, le sujet reste toujours tabou. Alioune Tine dépoussière le dossier et indique la direction à suivre. Le financement des partis politiques au Sénégal est une question longtemps posée mais toujours sans réponse officielle. Avec le financement des partis, on pourrait faire l’économie de campagne de levée de fonds nationale et internationale et stopper ces milliards qui circulent dans tous les états majors à grosse pointure. En attendant, pour le Président de Afrikajom Center, « il faut une enquête exhaustive sur la transparence des financements des partis et des élections. Mêmes les démocraties dites majeures veillent scrupuleusement à la santé de leur modèle en luttant contre la corruption politique ». Depuis l’alternance de 2000, rappelle Alioune Tine, « nous avons fait le plaidoyer sur une loi sur le financement des partis et des campagnes électorales sans succès. Aussi bien la drogue, le pétrole que les marchands d’armes peuvent financer des campagnes électorales ». En dernière analyse, « il faut examiner la question de façon générale sans arrières pensées politiciennes. Sans compter la question de l’utilisation des moyens de l’Etat pour une campagne électorale ».