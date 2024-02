Fin du mandat le 2 avril « : le président Macky Sall prendra toute sa responsabilité à la tête de ce pays… », (Abdou Mbow)

Abdou Mbow a reconnu le mandat du président Macky Sall prend fin le 2 avril prochain comme l’indique la Constitution. Mais selon le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar, il y a beaucoup d’écueils du processus à remédier et que le chef de l’État va prendre toute se responsabilité à la tête du pays avant de partir. « Selon la Constitution, le mandat du président Macky Sall prend fin le 2 avril. Mais il faut qu’on accepte que le président de la République prendra toute sa responsabilité à la tête de ce pays. J’en suis sûr« , a-t-il déclaré dans l’émission Rfm Matin. Il invite les uns et les autres à être dans le factuel. Et dire qu’o’ aurait dû organiser l’élection présidentielle le 25 février 2024. « Le Conseil Constitutionnel, juge des élections, a dit que ce n’est pas possible. Il a pris une décision qui comporte des écueils parce que l’article 28 de la Constitution dit qu’il faut être de nationalité exclusivement sénégalaise. Alors, il y a un problème avec cette décision« , a-t-il notamment martelé. Dans la foulée, Abdou Mbow souligne la loi constitutionnelle votée à l’assemblée nationale et qui a été jugée, par les sept sages, non conforme à la Constitution de même que la commission d’enquête parlementaire dont les travaux ont été interrompus par l’ouverture d’une information judiciaire.