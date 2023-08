« Filière Nicaragua » : Un Sénégalais meurt à son arrivée à l’aéroport de New York

Triste fin du rêve américain de Salif Ba. Commerçant au marché HLM de Dakar, Salif Ba est décédé dimanche dernier à l’aéroport John Kennedy de New York. Selon les informations de Source A, son avion était parti du Mexique et il a perdu la vie juste après avoir foulé le sol américain Salif Ba tenait un magasin de vente de tissus au marché HLM. Il avait décidé d’immigrer aux États-Unis en passant par la désormais très prisée «Filière Nicaragua». Salif Ba s’est d’abord rendu en Mauritanie. Il a ensuite rallié le Maroc puis l’Espagne avant de poser ses valises en Colombie. De Bogota, capitale de ce pays, il a rejoint le Nicaragua. Deux jours de bus plus tard, il arrive au Mexique d’où il était parti par avion pour les États-Unis. Source A informe que les causes de son décès ne sont pas précisées. Le journal signale qu’un membre de sa famille est parti aux États-Unis pour chercher son corps pour son rapatriement et son inhumation à Mbahé, un village de la Mauritanie dont il est originaire.