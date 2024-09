« Faux Règlement intérieur de l’Assemblée nationale »: Mamadou Lamine Diallo entendu ce matin à la Section de Recherches

Du nouveau dans l’affaire de la plainte pour « Faux et usage de faux » du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale à la Section de Recherches de la gendarmerie. C’est le début de l’enquête, annonce Mamadou Lamine Diallo qui fait partie des plaignants. « J’ai été entendu à 10h30. Les choses bougent!!! », a-t-il écrit sur son compte X. Dans la plainte, Mamadou Lamine Diallo et Abass Fall indiquent que « les articles 97 et 98 du Règlement intérieur édition juillet 2021 distribué sur les instructions du président de l’Assemblée nationale sont faux et révèlent qu’il s’agit d’un faux réalisé par le procédé d’ajouts, d’altérations et de contrefaçon ». Selon eux, l’article 97 relatif aussi au comité d’évaluation des politiques publiques a été modifié pour devenir l’article 97 bis et l’article 97 a été ajouté et intitulé déclaration de politique générale ; l’article 98 relatif au comité d’évaluation des politiques a été modifié pour devenir l’article 98 bis et l’article 98 a été ajouté et intitulé question de confiance. « Ces constats ci-dessus sont la preuve certaine que des membres de l’institution parlementaire ont fait procéder à des altérations, ajouts et falsifications du règlement intérieur en utilisant une technique, des ajouts et des superpositions des articles 97 et 98 dans le règlement intérieur édition 2021 », avaient-ils dit.