Fass Mbao : un quadragénaire souffrant de dépression retrouvé pendu

Le quartier Médina Fass Mbao, dans la banlieue de Dakar, a été le théâtre d’un drame ce vendredi. Moussa D., âgé de 44 ans et connu pour souffrir de troubles psychiques, a été retrouvé pendu dans la maison du délégué de quartier, où il résidait, rapporte L'Observateur.



Selon les premiers témoignages recueillis sur place, c’est sa sœur, partie le chercher pour la prière du vendredi, qui a fait la macabre découverte. Alertés par ses cris, les voisins ont accouru et tenté de secourir la victime en coupant la corde, mais Moussa avait déjà rendu l’âme.



La police de Sicap-Mbao s’est rapidement rendue sur les lieux pour procéder aux constats d’usage. Le corps a ensuite été acheminé vers une structure sanitaire pour autopsie. Pour l’heure, avance le quotidien du Groupe futurs médias, la thèse du suicide est privilégiée, bien qu’une enquête ait été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame.



Selon des proches, cités par la même source, rien, ce matin-là, ne laissait présager un tel geste. Moussa, malgré sa dépression, paraissait calme et s’était même amusé avec son neveu de trois ans, qu’il portait dans ses bras quelques instants avant de passer à l’acte.

