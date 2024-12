FIFA The Best : Les votes de Koulibaly et Pape Thiaw dévoilés

Les 211 associations membres de la FIFA ont exprimé leurs votes à l’occasion des FIFA Awards 2024. Comme les années précédentes, les capitaines et entraîneurs de chaque pays ont participé au vote pour désigner le meilleur joueur FIFA. On en sait désormais un peu plus sur les choix de Kalidou Koulibaly et Pape Bouna Thiaw. Le capitaine des Lions a placé Vinicius Jr en tête de son classement, suivi de Dani Carvajal à la deuxième place et de Rodri à la troisième. De son côté, l’entraîneur national, Pape Thiaw, a également choisi Vinícius Jr comme premier, mais a opté pour Rodri en deuxième position et Jude Bellingham en troisième.