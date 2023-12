Explosion dans le port de Conakry : les mesures prises par le Gouvernement de la Guinée

Une puissante explosion s'est produite lundi 18 décembre peu après minuit, dans un dépôt de carburants à Conakry, générant un immense incendie au-dessus du port autonome de la capitale guinéenne. Le bilan évoqué par la presse guinéenne dont Guinéenews, parle pour le moment d’importants dégâts matériels et de nombreuses victimes parmi les riverains. Face à l’ampleur des dégâts et les risques, le Gouvernement de la Guinée a pris d'importantes mesures, ce lundi matin 18 décembre 2023. En effet, il invite les travailleurs à rester à la maison. Les écoles publiques et privées et les stations-services resteront fermées pour ce lundi. Le Gouvernement annonce également l’ouverture d’une enquête, renseigne le site d'informations générales, Guinéenews.