Examen de la loi d’amnistie : Abdou Mbow demande l’ajournement des débats, en vain

Lors de la séance plénière de l’Assemblée nationale ce mercredi 2 avril 2025, consacrée à l’examen de la proposition de loi n°05/2025 portant interprétation de la loi d’amnistie de mars 2024, le député Abdou Mbow, du groupe parlementaire Takku Wallu, a appelé à un ajournement des débats. « Cette loi d’amnistie est du colmatage. Les députés qui l’ont proposée n’ont pas respecté leur rôle de législateurs et agissent dans l’illégalité », a-t-il déclaré dans le cadre des questions préalables.

Selon lui, les députés de Pastef, à l’origine de cette initiative portée par Amadou Ba, ont fait preuve d’amateurisme et de précipitation pour contrer la proposition de Thierno Alassane Sall, député non inscrit, qui plaidait pour une abrogation totale de la loi. Abdou Mbow considère l’amendement de Ba comme un « contre-projet » qui aurait dû être retiré au profit d’une démarche plus cohérente. « Pour ces raisons, entre autres, je demande l’ajournement des débats », a-t-il insisté.