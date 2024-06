Événements de Médina Gounass : Jean-Baptiste Tine chez Thierno Madani pour…

Le feu couve à Médina Gounass. Les disciples de Thierno Amadou Tidiane Ba (Foutanké) et de Thierno Mounirou Baldé (Ngabounké) se regardent en chiens de faïence après les affrontements sanglants, le jour de la Tabaski, qui ont provoqué un mort et causé d’importants dégâts matériels. Après avoir rencontré les deux parties, peu après les événements, le ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Tine, sollicite la médiation du Khalife général de la famille ombrienne, Thierno Madani Tall. C’est le sens de la visite qu’il a rendue au guide religieux ce vendredi, souffle L’AS. «Des médiations seront entreprises entre les différentes parties, et comme vous êtes incontournable dans cette recherche de la paix, je suis venu vous voir afin que vous apportiez votre pierre à l’édifice », a déclaré le général, repris par la source. D’après le journal, le Khalife a accepté sa demande et prié «pour sa réussite à la tête de ce ministère qui est le cœur de l’État».