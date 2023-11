Euro-2024 : les affiches des barrages pour les trois derniers tickets qualificatifs définies

Les affiches des barrages qui verront s’affronter douze nations en mars prochain pour les trois derniers tickets qualificatifs à l’Euro-2024 ont été définies jeudi, par un tirage au sort effectué par l’UEFA à Nyon. Les douze barragistes se jaugeront d’abord lors de six «demi-finales» le 21 mars avant de jouer leur place pour la compétition en Allemagne (14 juin – 14 juillet) lors de trois «finales» le 26 mars, avec, comme principale affiche possible pays de Galles – Pologne. Pour espérer rejoindre les 21 équipes déjà qualifiées, les Gallois devront d’abord se défaire de la Finlande alors que la Pologne de Robert Lewandowski devra battre en demi-finale l’Estonie. Chaque tableau est défini en fonction des classements des équipes en qualifications pour l’Euro-2024 et en Ligue des nations de l’UEFA 2022. Pour le compte de la «Ligue B» de cette compétition, l’Ukraine affrontera la Bosnie-Herzégovine. Les coéquipiers de Mykhaïlo Mudryk ont été devancés d’un rien par l’Italie après le match nul 0-0 lundi, avec notamment un penalty litigieux non sifflé dans les derniers instants. En cas de victoire, les Ukrainiens retrouveront le vainqueur du match Israël-Islande. Dans le dernier tableau, la Géorgie de Willy Sagnol jouera contre le Luxembourg. La Grèce, qui vient d’obtenir un match nul 2-2 symbolique contre les vice-champions du monde français affrontera le Kazakhstan. Avant cela, le tirage au sort des groupes de l’Euro sera effectué le 2 décembre à Hambourg. Programmes des demi-finales le 21 mars. Voie A: Pologne-Estonie; Pays de Galles – Finlande. Voie B : Israë-Islande; Bosnie-Herzégovine-Ukraine. Voie C : Géorgie-Luxembourg; Grèce-Kazakhstan. Dans chaque voie, une finale opposera le 26 mars les vainqueurs de ces demi-finales pour l’obtention des trois tickets qualificatifs.