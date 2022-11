État civil consulaire : 50 enquêteurs envoyés auprès des Sénégalais de la Diaspora

Dans le cadre de mise à jour de la cartographie des centres d’état civil, les données de 596 centres et des greffes des 15 tribunaux du Sénégal ont été recueillies. Pour compléter ce travail, une mission de 50 enquêteurs sera envoyée dans la Diaspora. L’information est donnée par Mamadou Talla, le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement, repris par Libération. Cette mission se rendra, selon le ministre, dans une vingtaine de pays, en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique. Les enquêteurs officieront au niveau des ambassades et consulats du Sénégal dans les pays ciblés.