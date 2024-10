Erling Haaland prêt à faire grève, l’étonnant salaire de Jürgen Klopp chez Red Bull

Erling Haaland prend position contre le calendrier surchargé, l’étonnant salaire de Jürgen Klopp avec Red Bull, l’équipe de France rassure la presse française après sa victoire, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Erling Haaland prend position Comme le rapporte le Manchester Evening News, Erling Haaland ne veut pas être assommé par le calendrier intense imposé aux joueurs. Le Norvégien a affirmé qu’il commence à y avoir énormément de matches. Il a fait allusion à son soutien aux discussions de grève des joueurs si la charge de travail n’est pas réduite, comme mentionné par son coéquipier Rodri. Haaland a averti les instances dirigeantes, soulignant l’importance de pauses adéquates pour éviter l’épuisement. L’étonnant salaire de Jürgen Klopp Bild fait une révélation à propos du prochain salaire de Jürgen Klopp chez Red Bull. L’ancien entraîneur de Liverpool percevait un salaire annuel de 20 à 22 millions d’euros chez les Reds, mais il va désormais devenir directeur du football mondial chez Red Bull, à partir du 1er janvier 2025. Pour son nouveau poste, son salaire devrait être compris entre 8 et 11 millions d’euros. Ce qui représente la moitié de ce qu’il gagnait à Liverpool. Klopp a exprimé le souhait de ne plus être responsable des opérations quotidiennes, acceptant ainsi une baisse de salaire. Les Bleus rassurent Avec leur victoire 4-1 face à Israël, les Bleus rassurent. « Un peu de légèreté », titre L’Équipe ce matin. Cette équipe a fini par battre largement Israël pour sortir in extremis de l’ennui et d’un contexte pesant. « C’est bon pour le moral », écrit Le Parisien, alors que La Provence décrit une performance « sans forcer mais sans convaincre ». Pour le Progrès, « Les Bleus passent l’examen israélien », et prennent de la confiance avant le match contre la Belgique lundi.