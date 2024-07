Équipe nationale : « le contrat d’Aliou Cissé va être prolongé pour un an et demi » (Me Augustin Senghor)

Invité de l'émission Galaxie Sport sur la RTS1, Me Augustin Senghor, président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), a annoncé la prolongation du contrat d'Aliou Cissé. Selon lui, le bail sera étendu pour un (1) an et demi. « Le contrat d’Aliou Cissé va être prolongé pour 1 an et demi avec les changements de date de la CAN », a annoncé Me Augustin Senghor. Initialement prévu pour se terminer en 2026, le contrat d'Aliou Cissé sera désormais étendu pour une durée supplémentaire d'un an et demi, portant ainsi sa validité jusqu'en 2028.