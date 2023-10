Equipe nationale – Henri Saivet: « Moi personnellement je sais que j’ai ma place dans le groupe mais… »

Henri Saivet n’a pas dit son dernier mot avec les Lions du Sénégal. Il veut revenir en équipe nationale. L’ancien joueur de Bordeaux pense qu’il a sa place dans le groupe actuel de Aliou Cissé. « Moi personnellement je sais que j’ai ma place dans le groupe du Sénégal. Après c’est à l’entraîneur de faire ses choix. », a-t-il laissé entendre dans cet entretien accordé à 90Football.fr exploité par Senego. Saivet confie qu’il est toujours en contact avec la plupart des Lions. « La plupart des joueurs qui sont en sélection, je les ai connus. Là c’est vrai qu’il y a eu beaucoup de nouveaux. Mais la plupart je les connais, j’ai joué avec eux. Quand on parle, certains me font comprendre que : « Ouais en fait on a un peu besoin de toi quand même. Et je le sais mais c’est l’entraîneur qui fait ses choix. », a-t-il raconté.