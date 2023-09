Equipe nationale – Gana Guèye: « Pourquoi vous voulez que j’arrête ? »

Idrissa Gana Guèye ne pense pas pour le moment arrêter avec la sélection nationale. Le champion d’Afrique veut continuer de représenter son pays. Face à la presse hier lundi, il a confié qu’il continuera tant que le coach aura besoin de lui. » Est ce que c’est ma dernière CAN ? Pourquoi vous voulez que j’arrête ? », a-t-il répondu au journaliste. Et d’ajouter: « franchement je sais pas, Dieu seul sait. On est là pour représenter notre pays, pour compétir. On est des compétiteurs et on est toujours content de venir en équipe nationale. Le milieu de terrain de Everton de laisser entendre: « la question peut se poser mais personnellement tant que le corps suit, que le coach aura besoin de moi et que le peuple aura besoin de moi, je répondrai présent. Donc on verra bien, l’avenir nous le dira ».