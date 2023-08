Equipe de France : la liste de Didier Deschamps

Didier Deschamps a dévoilé, ce jeudi la liste des joueurs retenus en équipe de France pour affronter la République d'Irlande dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024 et l'Allemagne en match amical les 7 et 12 septembre. Pogba et Ngolo Kanté sont les principaux absents. La liste complète : Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens) Défenseurs : Axel Disasi (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelone), Benjamin Pavard (Inter Milan), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich) Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (PSG), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atletico de Madrid), Randal Kolo Muani (Francfort), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Marcus Thuram (Inter Milan)