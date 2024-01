Equipe Nationale : La compo officielle des Lions contre la Gambie, avec Lamine Camara

Les Lions entament leur Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire ce lundi après-midi face à la Gambie (14h00 GMT). Privés de Youssouf Sabaly et Fodé Ballo-Touré pour cette rencontre, Aliou Cissé a finalement réservé quelques surprises par rapport à ce qui était attendu pour défier les Scorpions. Le Sénégal débutera avec Lamine et Pape Gueye. Abdou Diallo et Habib Diallo sont aussi titulaires. La compo officielle des Lions contre la Gambie E. Mendy, Diatta, Koulibaly, M. Niakhaté, A. Diallo – Lamine Camara, P. Gueye – I. Sarr, H. Diallo, Mané