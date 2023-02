En Pologne, Joe Biden promet que «l'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie»

De retour de sa visite surprise à Kiev lundi, le président américain Joe Biden a vanté l'unité de l'Otan ce mardi à Varsovie et proclamé le soutien inaltérable des États-Unis à l'Ukraine. La visite officielle en Pologne est la deuxième de Joe Biden au cours des douze derniers mois.

« Un dictateur qui cherche à reconstituer un empire ne pourra jamais vaincre l’amour de la liberté » Les mots de Joe Biden sont forts, mais le président américain s’est montré très clair : il restera aux côtés de l’Ukraine jusqu’à ce qu’elle soit totalement libre.

Le déplacement du président américain se veut une réponse au discours prononcé ce mardi par son homologue russe Vladimir Poutine, qui a une nouvelle fois imputé aux pays occidentaux la responsabilité de la guerre en Ukraine. « L'Occident ne complote pas pour attaquer la Russie », lui a répondu Joe Biden dans un discours prononcé au Palais royal de Varsovie.

Le président des États-Unis a estimé que Vladimir Poutine avait grandement sous-estimé les autorités ukrainiennes et la capacité de l'Otan à rester unie lorsqu'il a lancé l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022. « Il y a un an, le monde entier s'attendait à la chute de Kiev, a-t-il dit. Je peux en témoigner : Kiev est forte, Kiev est fière, Kiev est debout et, plus important que tout, Kiev est libre ! »

Le président américain Joe Biden a assuré mardi que l'Ukraine ne serait « jamais une victoire pour la Russie », lors de ce discours en Pologne, juste avant le premier anniversaire de l'invasion russe.