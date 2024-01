Éliminés en 8e de finale: Les Lions quittent Yamoussoukro ce mardi

Battus, hier, par la Côte d’Ivoire après la série de tirs au but (1-1, 4-5), les Lions s’arrêtent en huitièmes de finale de la CAN 2023. Aliou Cissé et ses poulains ont d’ailleurs déjà plié leurs bagages et devront quitter Yamoussoukro pour Dakar ce mardi à 17 heures par vol spécial. Ils sont attendus dans la capitale sénégalaise aux environs de 20 heures.