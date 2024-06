Éliminatoires Mondial 2026 : Sadio Mané forfait contre la RD Congo et la Mauritanie

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé que Sadio Mané, blessé au genou droit, ne participera pas aux prochains matchs de l’équipe nationale contre la République Démocratique du Congo (RDC) (6 juin) et la Mauritanie (9 juin) dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Sadio Mané, qui a rejoint la sélection sénégalaise avec des douleurs au genou droit, a passé des examens médicaux le dimanche 2 juin 2024. « La Fédération sénégalaise de Football porte à la connaissance du public que le joueur Sadio Mané, blessé en club, est arrivé en sélection avec des douleurs au niveau du genou droit. Les examens passés dimanche 02 juin 2024 ont révélé une lésion au niveau des aponévroses du biceps fémoral et du gastrocnémien latéral », indique un communiqué de la FSF. Convoqué en équipe nationale, Arouna Sanganté pourrait ne pas prendre part à la rencontre face aux Léopards. Le capitaine du Havre « ressent des douleurs aux mollets », mais « reste ce jour sous surveillance médicale », peut-on lire.