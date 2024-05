Éliminatoires Mondial 2026 : FSF annonce la mise en vente des billets pour le match Sénégal vs RDC

La Fédération Sénégalaise de Football annonce l’ouverture de la billetterie pour le match opposant le Sénégal à la RDC le 06 juin 2024, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires pour le mondial 2026. La vente en ligne débutera le 29 mai 2024 sur le site fsf-tickets-stade.com, tandis que la vente physique commencera le 02 juin 2024, dans les points de vente habituels indiqués sur l’affiche. Les prix des billets varient de 1000 FCFA pour une place classique à 150.000 FCFA pour une place VIP au centre. Les supporters auront le choix entre différentes catégories de places, avec des tarifs adaptés à chaque emplacement dans le stade. Ainsi, les places dans la tribune Rouge Centre seront disponibles à 2000 FCFA, tandis que celles dans la Catégorie Rouge Virage seront proposées à 1000 FCFA. Les tribunes Jaune Virage et Jaune Centre auront des billets respectivement à 5000 et 10.000 FCFA. Les places dans l’annexe loge seront vendues à 15.000 FCFA, tandis que les billets pour le Fauteuil VIP seront à 50.000 FCFA. Les billets VVIP Latéral et VVIP Centre seront respectivement vendus à 100.000 et 150.000 FCFA. Pour se procurer des billets, plusieurs points de vente sont disponibles, notamment le stade Demba Diop, la mairie de Diamniadio, le stade Amadou Barry et le Stade Maniang Soumaré de Thiès. Toutes les informations détaillées sur l’achat des billets sont disponibles sur le site fsf-tickets-stade.com.