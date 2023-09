Elim. CAN 2024 : le coach des Lionnes décrypte la qualification et évoque l'Egypte

Le sélectionneur des Lionnes du Sénégal, Mame Moussa Cissé, a analysé sur wiwsport, la qualification de son équipe pour le deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2024. Le technicien sénégalais a également évoqué le prochain adversaire l'Egypte. Le match Sénégal-Mozambique "Il fallait qu’on sorte les grands moyens pour gagner après le premier match raté. L’objectif était de gagner et on l’a fait. Je félicite les filles pour le travail effectué face à une équipe de qualité du Mozambique. Aujourd’hui on est parvenu à marquer deux fois même si avec un peu plus de réalisme on aurait pu aller à la pause avec trois ou quatre buts. Mais c’était un match difficile et heureusement on a pu maîtriser le match et mettre de l’intensité grâce à l’entrée de Malado et le repositionnement de Mama Diop au milieu de terrain. Maintenant on va se préparer pour le deuxième tour et essayer d’aller à la CAN s’il plaît à Dieu." L'aspect tactique "On a travaillé sur ça et on a demandé aux filles d’étirer au maximum pour pouvoir faire des centres. En faisant cela, on a eu des occasions en première et seconde. On a cherché le jeu intérieur en passant au milieu. Après le premier match, on a mieux étudié l’adversaire et il ne fallait donc surtout pas balancer les balles mais plutôt passer sur les côtés et faire des dédoublements. On a tenté beaucoup de choses sur ce match et comme je l’ai dit on aurait même pu scorer plus." Deuxième tour : Sénégal-Égypte "C’est une très bonne équipe comme toutes les nations maghrébines. C’est une équipe avec beaucoup de vitesse et de technicité. On aura du temps pour les observer pour préparer ce match. Ce sera un match compliqué pour nous parce que l’Égypte n’est pas allée à la dernière CAN mais c’est à nous de bien nous préparer pour gagner et nous qualifier à la Coupe d’Afrique."