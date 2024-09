Elections législatives : Malick Gakou et le Grand Parti se rangent derrière Pastef

Pastef a décidé d'aller seul, sans coalition, aux élections législatives du 17 novembre prochain. Cependant, le Grand Parti a décidé de s'aligner derrière le parti dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. L'annonce a été faite dans un communiqué du Bureau politique du Grand Parti signé par son président, Malick Gakou. "Le Grand Parti soutient sans réserve le Président de la République, son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier Ministre Ousmane Sonko pour une victoire éclatante aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Le Sénégal doit changer et la clé du changement nécessite une majorité absolue pour les forces de rupture et de progrès au service exclusif du peuple sénégalais. Nous en appelons à la mobilisation déterminée de toutes les forces vives de la nation pour la matérialisation de cet objectif primordial", écrivent Malick Gakou et les responsables du Grand Parti. Ces derniers ont également encouragé le gouvernement "dans sa ferme volonté de poursuivre les réformes intrépides pour la reddition des comptes et pour les perspectives de développement harmonieux de notre pays".