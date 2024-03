Élection de Bassirou Diomaye Faye: Le message du Quai d’Orsay au nouveau président de la République du Sénégal

Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères s’est également prononcé sur l’élection du président élu, Bassirou Diomaye Faye. À la suite du message du nouveau président de la République, la France réitère ses chaleureuses félicitations à Bassirou Diomaye Faye pour son élection à la présidence du Sénégal. Dans ce communiqué du quai d’Orsey, la France, par la voix du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, « salue l’engagement de tous ceux qui ont permis la tenue de cette élection dans la sérénité, avec une forte participation des électeurs, conformément à la longue tradition démocratique du Sénégal ». La France reste pleinement mobilisée pour travailler avec les nouvelles autorités sur l’ensemble des priorités communes et au service des deux peuples.