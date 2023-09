El Malick Ndiaye transmet le message de Ousmane Sonko : « C’est le seul mot d’ordre qu’il nous a transmis »

Le Secrétaire national à la communication de l’ex parti Pastef, El Malick Ndiaye, a transmis aux « Patriotes » le message de Ousmane Sonko actuellement actuellement hospitalisé à l’hôpital Principal de Dakar suite à une grève de la faim qu’il avait entamée après qu’il a été placé sous mandat de dépôt. Voici l’intégralité du post de El Malick Ndiaye paru sur sa page Facebook ! « Une élection libre, transparente et inclusive, c’est tout ce que demande le PEUPLE. Le Président Ousmane SONKO reste éligible et sera candidat si Dieu lui prête longue vie. Le seul mot d’ordre qu’il nous a transmis c’est de rester focus sur l’essentiel : – Sensibliliser les populations et particulièrement les jeunes à aller retirer leur carte électeur; -bâtir une coalition forte pour une vraie alternative; -peaufiner l’excellent programme qui va rebâtir le Sénégal; – prendre toutes les dispositions nécessaires pour collecter le maximum de parrains possible; – remobiliser et préparer les équipes pour réaliser la plus belle campagne de l’histoire du Sénégal Pour une fois la presse aura l’occasion et la responsabilité d’organiser des débats-programme entre les candidats et leurs soutiens. 2024 les choses vont inéluctablement changer et la victoire sera sans bavure. »